Гендиректор «Зенита» рассказал, почему клуб решил сыграть с «Црвеной Звездой» в Сочи

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему клуб решил сыграть с сербской «Црвеной Звездой» в Сочи.

«Мы рассчитываем, что в пик курортного сезона люди, позагорав, придут на матч. Будут интересные гости, события. Приглашаем всех на этот матч. Про «Црвену Звезду» много рассказывать на надо. Надеюсь, будет интересный футбол», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 21 июня, стартует предсезонный турнир с участием действующего чемпиона Российской Премьер-Лиги. В турнире, помимо чемпиона России, также примут участие ЦСКА, ФК «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» в четвёртый раз подряд завоевал золотые медали РПЛ.