Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак — о возможном бойкоте Суперкубка «Спартаком»: исключительно личное противостояние

Семак — о возможном бойкоте Суперкубка «Спартаком»: исключительно личное противостояние
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном бойкоте матча за Суперкубок России московским «Спартаком».

«Наша задача готовиться к матчу. Он в любом случае состоится. Мы привыкли проводить финалы матча Кубка и Суперкубка, а в Петербурге на новом стадионе ни разу не проводился финал Кубка и Суперкубка. «Спартак» же принимал игру в «Лужниках». «Локомотив» трижды играл дома за Суперкубок. Так что это исключительно личное противостояние, которое выплёскивается в информационный фон. Наша задача — думать о футболе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля. Ранее сообщалось, что московский клуб намерен бойкотировать игру.

Суперкубок отдали Питеру из-за финала ЛЧ. Что это за «наследие», о котором говорил Дюков? Суперкубок отдали Питеру из-за финала ЛЧ. Что это за «наследие», о котором говорил Дюков?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022