Семак — о возможном бойкоте Суперкубка «Спартаком»: исключительно личное противостояние

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном бойкоте матча за Суперкубок России московским «Спартаком».
«Наша задача готовиться к матчу. Он в любом случае состоится. Мы привыкли проводить финалы матча Кубка и Суперкубка, а в Петербурге на новом стадионе ни разу не проводился финал Кубка и Суперкубка. «Спартак» же принимал игру в «Лужниках». «Локомотив» трижды играл дома за Суперкубок. Так что это исключительно личное противостояние, которое выплёскивается в информационный фон. Наша задача — думать о футболе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля. Ранее сообщалось, что московский клуб намерен бойкотировать игру.
- 21 июня 2022
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