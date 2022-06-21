Александр Мостовой высказался о новом решении ФИФА по легионерам в РПЛ

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о последнем заявлении ФИФА. Организация разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостанавливать свои соглашения до лета 2023 года.

«Здесь выход один, и все этот выход прекрасно знают — чтобы всё это быстрее закончилось любыми способами. Дальше люди сами разберутся, что им делать. Я понимаю футболистов: у них свои права, обязанности, законы. Они пользуются этим. У каждого своя судьба.



Основная масса легионеров уже ушла. От общей массы легионеров осталось процентов 30. В «Зените» и «Спартаке» только, по-моему, остались», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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