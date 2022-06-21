Александр Мостовой высказался о новом решении ФИФА по легионерам в РПЛ
Поделиться
Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о последнем заявлении ФИФА. Организация разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостанавливать свои соглашения до лета 2023 года.
«Здесь выход один, и все этот выход прекрасно знают — чтобы всё это быстрее закончилось любыми способами. Дальше люди сами разберутся, что им делать. Я понимаю футболистов: у них свои права, обязанности, законы. Они пользуются этим. У каждого своя судьба.
Основная масса легионеров уже ушла. От общей массы легионеров осталось процентов 30. В «Зените» и «Спартаке» только, по-моему, остались», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Президент РФС объяснил, в каком случае можно расширить РПЛ. Видео:
Новость по темеВ РФС отреагировали на решение ФИФА по легионерам в РПЛ
Комментарии
- 21 июня 2022
-
16:50
-
16:43
-
16:42
-
16:31
-
16:30
-
16:21
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:06
-
16:05
-
15:59
-
15:57
-
15:50
-
15:49
-
15:47
-
15:43
-
15:32
-
15:29
-
15:21
-
15:19
-
15:10
-
15:07
-
15:06
-
15:05
-
15:03
-
15:01
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:43
-
14:39
-
14:37
-
14:37
Партнерский контент