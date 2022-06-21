В «Фенербахче» назвали слухами новость, что Дзюба близок к подписанию контракта с клубом
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Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал информацию о предстоящем заключении контракта с российским нападающим Артёмом Дзюбой.
«Артём Дзюба переходит в «Фенербахче»? Это слухи, которые не соответствуют действительности», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее появилась информация, согласно которой Дзюба согласовал с «Фенербахче» контракт с зарплатой более € 2,5 млн в год.
Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
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