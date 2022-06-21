Зелимхан Бакаев дебютировал в составе «Зенита»
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев дебютировал в составе петербургской команды.
Это произошло в матче Кубка Матч Премьер с «Нижним Новгородом». Хавбек появился на поле после перерыва.
Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Чемпион России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.
В сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью голевыми пасами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.
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