Зелимхан Бакаев дебютировал в составе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев дебютировал в составе петербургской команды.

Это произошло в матче Кубка Матч Премьер с «Нижним Новгородом». Хавбек появился на поле после перерыва.

Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Чемпион России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.

В сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью голевыми пасами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.