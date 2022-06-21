В «Спартаке» сообщили, что предложили Андрею Ещенко остаться в структуре клуба

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что клуб предложил бывшему защитнику красно-белых Андрею Ещенко остаться в структуре клуба.

«В связи со сменой тренерского штаба «Спартак» предложил Андрею Ещенко остаться в структуре клуба, но на другой позиции. Это действительно будет связано с работой академии. Сейчас мы обговариваем с Андреем последние детали», — сообщили в пресс-службе московской команды.

Напомним, новым тренером «Спартака» стал Гильермо Абаскаль, который начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии. С начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».