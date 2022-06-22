Бонек поддержал Рыбуса, исключённого из сборной Польши

Вице-президент УЕФА, бывший глава Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек поделился мнением о решении PZPN не вызывать защитника московского «Спартака» Мацея Рыбуса в национальную команду.



«Сейчас поступить так было легко, учитывая роль Рыбуса в национальной команде. Среди левых защитников он уступает Берешиньскому, Пухачу или Залевскому. Можно по-разному смотреть на эту ситуацию и приходить к разным выводам, но сейчас всё выглядит так: кто громче кричит, тот и прав», — приводит слова Бонека Sport.pl.



Ранее в PZPN сообщили, что из-за того, что Рыбус остался в России и подписал контракт со «Спартаком», он больше не будет вызываться в национальную сборную и не сыграет на чемпионате мира — 2022.