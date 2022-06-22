Форвард «Ливерпуля» Минамино отказал «Вулверхэмптону» ради перехода в «Монако»

Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино отказался от перехода в «Вулверхэмптон», чтобы присоединиться к «Монако», сообщает Football Insider.



По информации источника, «волки» интересовались японским футболистом и видели в нём усиление своей линии атаки, однако Минамино выбрал карьеру в Лиге 1.



Ранее сообщалось, что «Монако» согласовал трансфер Минамино с «Ливерпулем». Монегаски заплатят за переход японского форварда € 18 млн. Ожидается, что контракт игрока с «Монако» будет рассчитан на пять лет.



Напомним, Минамино перешёл в «Ливерпуль» в 2020 году. В минувшем сезоне 27-летний японский форвард принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2015 года Минамино вызывается в национальную команду Японии.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?