Агент Бикфалви: Эрик воспользуется опцией ФИФА, если позвонят из «Реала»
Поделиться
Агент Даниэль Драгош, представляющий интересы форварда «Урала» Эрика Бикфалви, рассказал, что его клиент останется в клубе из Екатеринбурга.
«Контракт Эрика с «Уралом» действует ещё два года — до 2024-го. К нему есть большой интерес со стороны «Клужа», но Бикфалви нравится жить в России и играть за «Урал». Он не собирается пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать контракт. Он сделает это, если мы получим звонок из мадридского «Реала», в противном случае в этом просто нет смысла», — цитирует Драгоша «РБ-Спорт».
34-летний Бикфалви выступает за команду из Екатеринбурга с 2017 года. В минувшем сезоне на его счету 28 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых он забил 10 голов и отдал две результативные передачи.
Комментарии
- 22 июня 2022
-
14:10
-
14:02
-
13:55
-
13:50
-
13:49
-
13:48
-
13:43
-
13:40
-
13:37
-
13:36
-
13:31
-
13:20
-
13:16
-
13:03
-
12:59
-
12:58
-
12:50
-
12:46
-
12:43
-
12:30
-
12:28
-
12:25
-
12:16
-
12:12
-
11:59
-
11:54
-
11:50
-
11:42
-
11:37
-
11:33
-
11:23
-
11:14
-
11:11
-
11:10
-
11:04
Партнерский контент