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Агент Бикфалви: Эрик воспользуется опцией ФИФА, если позвонят из «Реала»

Агент Бикфалви: Эрик воспользуется опцией ФИФА, если позвонят из «Реала»
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Агент Даниэль Драгош, представляющий интересы форварда «Урала» Эрика Бикфалви, рассказал, что его клиент останется в клубе из Екатеринбурга.

«Контракт Эрика с «Уралом» действует ещё два года — до 2024-го. К нему есть большой интерес со стороны «Клужа», но Бикфалви нравится жить в России и играть за «Урал». Он не собирается пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать контракт. Он сделает это, если мы получим звонок из мадридского «Реала», в противном случае в этом просто нет смысла», — цитирует Драгоша «РБ-Спорт».

34-летний Бикфалви выступает за команду из Екатеринбурга с 2017 года. В минувшем сезоне на его счету 28 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых он забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

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