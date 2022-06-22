РФС признает Кристиана Нобоа лучшим футболистом прошлого сезона РПЛ

Член технического комитета РФС Борис Игнатьев рассказал, что полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа будет признан лучшим футболистом прошлого сезона в Российской Премьер-Лиге.



«Мы признали Сергея Семака лучшим тренером сезона, а «Зенит» — лучшей командой. Лучший футболист – Кристиан Нобоа. Это игрок, который дает продукт, держит в руках командные связи сочинского коллектива, он очень креативно играл в этом сезоне. Второе место занял Клаудиньо. Лучшим молодым игроком сезона признан полузащитник «Динамо» Арсен Захарян», — цитирует Игнатьева «РБ-Спорт».



В завершившемся розыгрыше РПЛ Нобоа провёл 25 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. «Сочи» вместе с Кристианом завоевал серебряные медали чемпионата России.

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