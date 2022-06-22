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«Спартак» проведёт три товарищеских матча до игры за Суперкубок России

«Спартак» проведёт три товарищеских матча до игры за Суперкубок России
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В рамках подготовки к новому сезону «Спартак» проведёт три товарищеских матча, сообщает пресс-служба московского клуба.

25 июня футболисты «Спартака» встретятся с владикавказской «Аланией». Игра пройдёт на базе красно-белых в Тарасовке в закрытом режиме. Через четыре дня московская команда сыграет с калининградской «Балтикой». 2 июля состоится ещё одна товарищеская встреча «Спартака», соперник красно-белых будет назван позднее.

Напомним, московский «Спартак» в статусе обладателя Кубка России прошлого сезона сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Матч за Суперкубок России — 2022 состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.

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