«Атлетико» ведёт переговоры об аренде хавбека «ПСЖ» с правом выкупа

Мадридский «Атлетико» заинтересован в аренде полузащитника «ПСЖ» Пабло Сарабии. Стороны ведут переговоры о годичном соглашении с опцией выкупа для испанского клуба. Об этом сообщает RMC Sport. По сведениям источника, парижане будут выплачивать часть зарплаты хавбека во время аренды.



30-летний Сарабия стал игроком «ПСЖ» в 2019 году. За французскую команду Пабло в 79 матчах забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Сезон-2021/2022 Сарабия отыграл на правах аренды за «Спортинг».

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