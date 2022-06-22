«Атлетико» ведёт переговоры об аренде хавбека «ПСЖ» с правом выкупа
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Мадридский «Атлетико» заинтересован в аренде полузащитника «ПСЖ» Пабло Сарабии. Стороны ведут переговоры о годичном соглашении с опцией выкупа для испанского клуба. Об этом сообщает RMC Sport. По сведениям источника, парижане будут выплачивать часть зарплаты хавбека во время аренды.
30-летний Сарабия стал игроком «ПСЖ» в 2019 году. За французскую команду Пабло в 79 матчах забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Сезон-2021/2022 Сарабия отыграл на правах аренды за «Спортинг».
Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Атлетико М». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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