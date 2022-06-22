Аллегри настаивает на приглашении Неймара в «Ювентус»

В трансфере нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара заинтересован «Ювентус». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри настаивает на усилении, поэтому хочет пригласить бразильского форварда. Ранее сообщалось, что французский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость и готов избавиться от нескольких игроков. Неймар с его заработной платой около € 50 млн за один сезон является одним из кандидатов на трансфер. Однако футболист сообщил клубу, что не планирует уходить.

Напомним, 30-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным по потраченной сумме для мирового футбола. Контрактное соглашение нападающего с парижанами рассчитано до 2025 года. В минувшем сезоне в 22 матчах французской Лиги 1 бразилец забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.