«Ростов» — «Факел». Валерий Карпин покажет новичку демоверсию РПЛ

23 июня на стадионе «Ростов Арена» состоится товарищеский матч «Ростов» — «Факел». Начало игры – в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Факела» оценивается аналитиками в 4.06. Поставить на ничью можно за 3.36.
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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Ростов» — «Факел» 23 июня 2022 года
По мнению букмекеров, у хозяев больше шансов отличиться в данной встрече. На гол «Ростова» дают коэффициент 1.17, а гол «Факела» оценивается в 1.45. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.78. На тотал больше 2.5 мяча и тотал меньше 2.5 мяча можно поставить с одинаковым коэффициентом — 1.87.
Анализ и прогноз на товарищеский матч «Ростов» — «Факел» (23.06.2022)
После короткого перерыва начинается подготовка к старту сезона в Российской Премьер-Лиге. Впрочем, футбольный клуб «Ростов» уже провёл первый контрольный матч во время учебно-тренировочного сбора. Со счётом 5:1 был обыгран клуб «Кубань Холдинг» из Краснодарского края, который в завершившемся сезоне занял шестое место в ФНЛ-2.
Двумя голами в первом спарринге предсезонной подготовки отметился нападающий Али Соу. Ещё по голу забили Дмитрий Полоз и новичок команды — Алексей Миронов, выступавший в прошлом сезоне за «Оренбург». Ещё один забитый мяч стал результатом автогола.
Помимо Алексея Миронова, состав «Ростова» в межсезонье укрепил ещё и 22-летний полузащитник Даниил Уткин. Любопытно, что ранее игрок принадлежал «Краснодару», но прошедший сезон провёл в «Ахмате». За клуб из Грозного он забил 10 голов и отдал три голевые передачи за 10 матчей.
Всего два входящих трансфера. Пусть и не таких плохих по именам, но этого пока маловато. Особенно учитывая потери – Данила Сухомлинов уехал в аренду в «СКА», Николай Комличенко начал подготовку к сезону в составе «Динамо». Под вопросом сохранение в составе и Александра Сильянова, который принадлежит «Локомотиву».
К тому же в прошлом сезоне «Ростов» занял только девятое место в РПЛ, что не совсем соответствует амбициям команды, которая не так уж и давно боролась за золотые медали. С другой стороны, ситуация с тренерской позицией и легионерами не могла не сказаться. В любом случае усиливаться действительно ещё предстоит.
Положение «Факела», который вышел в РПЛ после более чем 20-летнего отсутствия, несколько сложнее. Все понимают, что без усиления состава точно не обойтись. И команда работает в этом направлении. Но пока громкостью трансферов представитель Воронежа похвастаться не может.
Состав «Факела» усилили полузащитник Ираклий Квеквескири и нападающий Георгий Гонгадзе из хабаровского «СКА». А также защитник Евгений Шляков, который в прошедшем сезоне играл в чемпионате Румынии. Кроме того, игрок по какому-то совпадению тоже имеет опыт игры в Хабаровске.
Кроме того, из московского «Спартака» в Воронеж вернулся вратарь Илья Свинов. 21-летний вратарь был основным голкипером «Факела» в первой половине сезона-2021/2022. Пропустил 23 гола в 24 матчах, отстояв на ноль в 12 случаях. Но в составе «Спартака» молодой вратарь так и не дебютировал, отыграв три матча за «Спартак-2» в ФНЛ.
Сложно сказать, насколько «Факел» конкурентоспособен на уровне команд РПЛ. Спарринги с командами высшего дивизиона, сыгранные за последние два года, принесли следующие результаты. Здесь 3:3 с «Ахматом», 4:4 с «Рубином» и 1:0 с «Химками». При этом за последние пять лет воронежская команда трижды пересекалась с клубами РПЛ в Кубке России.
В 2017 году «Факел» разгромно проиграл «Амкару» (0:4), в 2019-м – тульскому «Арсеналу» (1:2). Не так давно — в октябре 2021 года – уступил «Нижнему Новгороду» (0:1). Понятно, что результат в спаррингах отходит на второй план. Поэтому можно зайти на этот матч со ставкой «тотал больше 3.5 мяча». Или же проверить «обе забьют», отдав при этом предпочтение «Ростову».
Дело в том, что Валерий Карпин сохранил свою должность в клубе. Как мы помним, после его возвращения в концовке прошлого сезона ростовчане заметно добавили. Теперь же у главного тренера сборной России в пользовании целые сборы. Да и сама команда обладает составом с большим количеством игроков высокого уровня. Новичку РПЛ будет непросто сдать первый экзамен.
Прогноз и ставка на товарищеский матч «Ростов» — «Факел» 23 июня 2022 года
«Факел» проводит первый матч предсезонной подготовки, тогда как «Ростов» уже сыграл один спарринг и знатно покуражился в матче с «Кубанью Холдинг» из ФНЛ-2. Это стало для ростовчан четвёртым товарищеским матчем с российской командой подряд, в которой забивали обе стороны. Воронежский клуб тоже, как правило, результативно проводит спарринги. Однако уровень подопечных Валерия Карпина всё же выше, так что гостей ждёт первый экзамен.
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