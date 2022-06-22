«Спартак» адресовал «Зениту» новый ролик по тематике Суперкубка в стиле «Ералаша»

Московский «Спартак» в своих социальных сетях опубликовал новый ролик в стиле «Ералаша», адресованный «Зениту».

Права на видео принадлежат телеграм-каналу «Спартака».

На этот раз клуб взял фрагмент, на котором один мальчик («Зенит») по кусочкам съедает целый мандарин. Каждую съеденную дольку пресс-служба «Спартака» обозначила различными отсылками к матчу за Суперкубок. Второй мальчик («Спартак») обращается к собеседнику и говорит: «Если бы у меня был мандарин, я бы обязательно поделился». На это он получает ответ: «Жаль, что у тебя нет мандарина».

Напомним, изначально «Спартак» представил календарь на предстоящий сезон в стиле «Ералаша», задев «Зенит». Пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга опубликовала свой видеоролик, где парень, представленный фанатом красно-белых, смотрит матч команды с «Зенитом» (1:7) и критикует происходящую ситуацию.