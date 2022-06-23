Йокич: Агаларову стоит поиграть в «Зените» год-два. Оттуда легче уйти в Европу

Бывший футболист «Уфы» Боян Йокич высказался о будущем своего экс-партнёра Гамида Агаларова.

«Думаю, Агаларову сейчас стоит поиграть, например, в «Зените» год-два. В таком клубе ты уже растёшь, потому что каждый день тренируешься с топовыми игроками, после такого уровня легче уходить в Европу. Гамид – очень хороший игрок, но в Европе совсем другой футбол, там ещё нужно привыкать к новой стране. Я не знаю, какие у него на руках сейчас предложения, но, возможно, лучше перед Европой сделать шаг вперёд в России.

Мог бы Агаларов заиграть во Франции, Испании или Италии? Самое важное там – голова. У него сильные игровые качества, но также у Гамида подходящий характер для игры в таких лигах. Он будет много работать ради шанса играть на таком уровне. Но самое важное, что он очень молодой игрок, который только начал свой путь в футболе. Думаю, итальянская лига ему очень подойдёт, потому что в Испании или Франции играют по-другому, а Италия похожа по стилю игры на Россию.

Для меня Агаларов на 100% лучший игрок РПЛ прошлого сезона. Гамид стал лучшим бомбардиром команды, которая вылетела из Премьер-Лиги, это невероятно. Если бы он не забил свои 19 голов, нам было бы намного труднее. Мы бы вылетели раньше», — приводит слова Йокича Metaratings.