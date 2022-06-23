Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв при этом ни одного матча

Сборная России по футболу в обновлённом рейтинге ФИФА поднялась на одну строчку — с 36-го на 35-е место.

Примечательно, что команда Валерия Карпина поднялась в таблице коэффициентов, не сыграв при этом ни одного матча из-за отстранения от международных турниров. Дело в том, что сборная Египта, опережавшая Россию, потерпела ряд поражений и потеряла существенное количество баллов, опустившись на восемь строчек вниз. Это и позволило России подняться на 35-е место.

В первой тройке также произошли изменения. Сборная Бразилии сохранила за собой лидирующую позицию, Бельгия — по-прежнему вторая. А вот на третье место поднялась Аргентина, вытеснив с него сборную Франции.

Рейтинг сборных по версии ФИФА:

1. Бразилия — 1837.

2. Бельгия — 1821.

3. Аргентина — 1770.

4. Франция — 1764.

5. Англия — 1737.

6. Испания — 1716.

7. Италия — 1713.

8. Нидерланды — 1679.

9. Португалия — 1678.

10. Дания — 1665.

11. Германия — 1658…

35. Россия — 1493.

Полный рейтинг ФИФА