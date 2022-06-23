РФС признал Семака лучшим тренером России в сезоне-2021/2022

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (исполком РФС) утвердил кандидатуры футбольных деятелей в номинациях по итогам сезона-2021/2022.

Так, в номинации «Лучший тренер России в сезоне-2021/2022» победил наставник «Зенита» Сергей Семак.

Напомним, ранее Российская Премьер-Лига провела голосование, в ходе которого Сергей Семак также был выбран лучшим тренером прошедшего сезона. Стоит отметить, что Семак получит от РПЛ уже третью награду лучшему тренеру сезона подряд.

В сезоне-2021/2022 Сергей привёл сине-бело-голубых к четвёртому подряд чемпионству. Примечательно, что «Зенит» оформил чемпионство за несколько туров до конца РПЛ. В тройку лидеров также вошли «Сочи» и московское «Динамо».