РФС признал Семака лучшим тренером России в сезоне-2021/2022
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Исполнительный комитет Российского футбольного союза (исполком РФС) утвердил кандидатуры футбольных деятелей в номинациях по итогам сезона-2021/2022.
Так, в номинации «Лучший тренер России в сезоне-2021/2022» победил наставник «Зенита» Сергей Семак.
Напомним, ранее Российская Премьер-Лига провела голосование, в ходе которого Сергей Семак также был выбран лучшим тренером прошедшего сезона. Стоит отметить, что Семак получит от РПЛ уже третью награду лучшему тренеру сезона подряд.
В сезоне-2021/2022 Сергей привёл сине-бело-голубых к четвёртому подряд чемпионству. Примечательно, что «Зенит» оформил чемпионство за несколько туров до конца РПЛ. В тройку лидеров также вошли «Сочи» и московское «Динамо».
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