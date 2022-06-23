Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС объявил список 33 лучших футболистов чемпионата России сезона-2021/2022

РФС объявил список 33 лучших футболистов чемпионата России сезона-2021/2022
Комментарии

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил список из 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2021/2022.

Фото: Официальный сайт РФС

Вратари: 1. Матвей Сафонов («Краснодар»). 2. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 3. Илья Лантратов («Химки»).

Правые защитники: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Алексей Сутормин («Зенит»). 3. Гильермо Варела («Динамо»).

Правые центральные защитники: 1. Фабиан Бальбуэна («Динамо»). 2. Игорь Дивеев (ЦСКА). 3. Максим Осипенко («Ростов»).

Левые центральные защитники: 1. Родригао («Сочи»). 2. Георгий Джикия («Спартак»). 3. Дмитрий Чистяков («Зенит»).

Левые защитники: 1. Дуглас Сантос («Зенит»). 2. Сергей Терехов («Сочи»). 3. Данил Круговой («Зенит»).

Правые полузащитники: 1. Малком («Зенит»). 2. Зелимхан Бакаев («Спартак»). 3. Далер Кузяев («Зенит»).

Правые центральные полузащитники: 1. Кристиан Нобоа («Сочи»). 2. Себастьян Шиманьски («Динамо»). 3. Даниил Фомин («Динамо»).

Левые центральные полузащитники: 1. Клаудиньо («Зенит»). 2. Вильмар Барриос («Зенит»). 3. Данил Глебов («Ростов»).

Левые полузащитники: 1. Арсен Захарян («Динамо»). 2. Антон Зиньковский («Крылья Советов»). 3. Дмитрий Полоз («Ростов»).

Правые нападающие: 1. Гамид Агаларов («Уфа»). 2. Рифат Жемалетдинов («Локомотив»). 3. Артём Дзюба («Зенит»).

Левые нападающие: 1. Матео Кассьерра («Сочи»). 2. Иван Сергеев («Зенит»). 3. Эрик Бикфалви («Урал»).

Новость по теме
РФС признал 37-летнего Нобоа лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022