РФС объявил список 33 лучших футболистов чемпионата России сезона-2021/2022

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил список из 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2021/2022.

Фото: Официальный сайт РФС

Вратари: 1. Матвей Сафонов («Краснодар»). 2. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 3. Илья Лантратов («Химки»).



Правые защитники: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Алексей Сутормин («Зенит»). 3. Гильермо Варела («Динамо»).



Правые центральные защитники: 1. Фабиан Бальбуэна («Динамо»). 2. Игорь Дивеев (ЦСКА). 3. Максим Осипенко («Ростов»).



Левые центральные защитники: 1. Родригао («Сочи»). 2. Георгий Джикия («Спартак»). 3. Дмитрий Чистяков («Зенит»).



Левые защитники: 1. Дуглас Сантос («Зенит»). 2. Сергей Терехов («Сочи»). 3. Данил Круговой («Зенит»).



Правые полузащитники: 1. Малком («Зенит»). 2. Зелимхан Бакаев («Спартак»). 3. Далер Кузяев («Зенит»).



Правые центральные полузащитники: 1. Кристиан Нобоа («Сочи»). 2. Себастьян Шиманьски («Динамо»). 3. Даниил Фомин («Динамо»).



Левые центральные полузащитники: 1. Клаудиньо («Зенит»). 2. Вильмар Барриос («Зенит»). 3. Данил Глебов («Ростов»).



Левые полузащитники: 1. Арсен Захарян («Динамо»). 2. Антон Зиньковский («Крылья Советов»). 3. Дмитрий Полоз («Ростов»).



Правые нападающие: 1. Гамид Агаларов («Уфа»). 2. Рифат Жемалетдинов («Локомотив»). 3. Артём Дзюба («Зенит»).



Левые нападающие: 1. Матео Кассьерра («Сочи»). 2. Иван Сергеев («Зенит»). 3. Эрик Бикфалви («Урал»).