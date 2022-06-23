«Не нужны нам Месси с Левандовским». Вы знали, что про новичка «Спартака» есть рэп?

Антон Зиньковский – новый атакующий полузащитник «Спартака». Теперь официально. Хотя клуб уже намекал на скорый трансфер в своём креативном ролике – представлении календаря, где при помощи сюжетов из «Ералаша» в том числе иронично обыграли маршрут Самара – Москва. По которому уже прошли Данил Пруцев и Никита Чернов. И должен в ближайшее время пройти кто-то ещё.

Зиньковский – универсальный футболист атаки, который может сыграть на флангах, прострелить и навесить, создать момент для партнёра либо сам сработать на завершении. Достаточно вспомнить победный гол дальним ударом в ворота «Сочи» – это доказывает, что Антон способен на магию с разного расстояния.



На вопрос, в чём сила Зиньковского, подробно отвечал тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. Тогда мы задавались вопросом: не переоценён ли талант Зиньковского, который к 26 годам провёл один полноценный сезон в РПЛ.

Игорь Осинькин главный тренер «Крыльев Советов» «Сейчас в мировом футболе и в России тем более мало индивидуально сильных футболистов – тех, кто бы мог сыграть креативно. Такие игроки всегда становятся любимчиками болельщиков, но не всегда бывают любимчиками тренеров.



Для нас – тренеров – игра таких ярких футболистов порой превращается в головную боль: так как все свои усилия они тратят на атакующие действия и им не хватает баланса при обороне. С такими особенностями игры мы, конечно, сталкиваемся, но при этом так перестраиваем игру, чтобы, в частности, Антон выделялся исключительно своими сильными качествами. И у нас это получается.



Так что на ваш вопрос отвечу так: сила Антона в его индивидуальном мастерстве и в том, что на поле он не такой, как все».

Больше тактических ответов Осинькина на вопросы об игре Зиньковского можно прочитать в нашем весеннем интервью с Игорем Витальевичем. Там же есть любопытные цитаты самого Зиньковского – например, как в «Крыльях» он чувствовал себя ветераном.

Другой не совсем футбольный материал про Зиньковского – наше с ним интервью ко Дню учителя. Там полузащитник рассказал, как уроки географии помогают профессиональным футболистам и как он сам учил испанский язык.

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А теперь – необычная презентация Зиньковского в «Спартаке». Прямо сейчас вы прочитаете небольшое интервью с медиадиректором «Крыльев Советов» Михаилом Пряничниковым. Несмотря на серьёзную загрузку по работе, Михаил занимается творчеством и на недавний день рождения Зиньковского подарил ему песню с такими словами: «Не нужны нам Месси с Левандовским, у нас есть Антон Зиньковский».

Михаил Пряничников Фото: kc-camapa.ru

Изначально планировалось, что песня останется в кругу друзей команды, но в итоге композиция так зашла, что её ставили на стадионе «Крыльев», а также она появилась для прослушивания на многих платформах.



Слушать АУДИО.



Насладитесь, послушайте, переслушайте – и теперь можно читать интервью с Михаилом Пряничниковым.



– Миша, у меня простой вопрос. Как появилась песня про Зину?

– Так получилось, что Антон в свои 26 – главный старожил «Крыльев». Мы уже давно работаем вместе и за это время успели подружиться. Зиньковский – очень добрый парень, помимо этого, работать с ним всегда было одно удовольствие. Он здорово показывал себя на поле и также классно смотрелся в медиа. Что бы это ни было – интервью, промовидео, встреча с болельщиками – Зиньковский отрабатывал идеи на пять с плюсом.

День рождения Зиньковского – 14 апреля, и за день до этого он пригласил нас с женой в ресторан на небольшое торжество по этому поводу. Возник вопрос – что дарить? Хотелось подарить Зине эмоцию, радость, вызвать улыбку. У меня высшее музыкальное образование, я долгое время играл в группе, с музыкой не расстаюсь и сейчас, работая в футболе. Подумал – зачем далеко ходить? Попробую сочинить для Зины песню.

Михаил Пряничников и Антон Зиньковский Фото: kc-camapa.ru

Времени было очень мало, поэтому старался действовать быстро: нашёл в интернете подходящий минус, включил в машине (так всегда атмосфернее) и поехал по вечерней Самаре. Начал напевать что-то – музыканты называют это «птичий язык», когда просто бормочешь что-то под музыку и в итоге рождается текст. И появился припев: «Антон Зиньковский, Антон Зиньковский, Не нужны нам Месси с Левандовским, у нас есть Антон Зиньковский…». Обычно всегда чувствую – пойдёт или нет. Тут было понимание – в этом что-то есть.



Приехал домой, начал писать куплеты. Накидал себе всё, что знаю про Зину – помогли и ребята из пресс-службы, прислали хайлайты о нём. Понемногу всё начало складываться. Время было к полуночи, я набрал своему другу, который работает на студии звукозаписи: «Серёг, приеду?» – «Заскакивай, только хотел уходить, и ты звонишь». Поехал, хотя второго куплета ещё не было. Дописал его уже на студии. Закончили запись где-то в три ночи. Попросил звукорежиссёра, чтобы отложил все дела и занялся моим треком – его нужно было свести и привести в порядок. Спасибо Серёге, что пошел навстречу!



На следующий день звукорежиссёр прислал готовый трек – это было буквально за час до торжества. Успели!

Александр Соболев и Антон Зиньковский Фото: РИА Новости

На дне рождения у Зины было человек 10 – ребята из команды. Все поочередно поздравляли, а я думал – поздравлю в конце. Конечно, волновался – думал, вдруг не зайдёт, не поймут… В итоге встал, сказал пару слов и достал портативную колонку. Включил трек. Ну и спустя секунд 10 понял, что всё в порядке – Зина был в шоке, ребята, присутствовавшие там, тоже обомлели. Трек доиграл до конца, все поаплодировали, а Антон подошёл, обнял и сердечно поблагодарил. Я был очень рад, что всё получилось.



– Какой была реакция от других футболистов?

– Саша Солдатенков, капитан команды, был там и сказал: «Мишань, ну теперь выкладывай в интернет! Трек крутой, людям точно зайдёт»! Я сначала отнекивался – не планировал этого делать, хотел просто поздравить, и всё. Но потом подумал: «Почему нет? В Самаре Зину обожают, трек наверняка понравится болельщикам».



Выкупил права на бит, договорился, чтобы трек загрузили на стриминговые площадки. Опубликовал за день до домашнего матча с «Краснодаром». В первые минуты понял, что болельщикам трек понравился – было много комментариев, репостов, трек подхватило множество телеграм-каналов. Необычные ощущения. Зина тоже удивился, что трек настолько зашёл – говорит, разрывали директ, много писали об этом. В общем, было здорово.

Стадион в Самаре Фото: kc-camapa.ru

Когда ребята выходили на разминку перед игрой с «Краснодаром», диджей включил трек про Зиньковского. Я чувствовал что-то невероятное. Зина тоже широко улыбался. В итоге его признали лучшим игроком этой встречи, и сразу после финального свистка вновь заиграл трек «Антон Зиньковский».

– Самые необычные места, где до тебя долетали куплеты твоей же песни?

– Болельщики присылали много видео, как слушают трек – пару раз даже мимо моего дома проезжали машины, из которых раздавалось «Антон Зиньковский». Затем Зина выходил в прямой эфир и рассказывал об этом треке. Невероятно приятно!



Трек про Зину в своём обращении после игры с «Краснодаром» процитировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Когда мне прислали видео, я был в шоке. Здорово! Но, зная, как Дмитрий Игоревич погружён в жизнь клуба, его тёплое отношение к Зине, в глубине души понимал, что он наверняка послушает этот трек. Но чтобы процитировать…



Много писали ребята из других команд, кто раньше играл за «Крылья», сотрудники других клубов, болельщики. В общем – трек зашёл, получился классный подарок для Антона, это здорово.



Зиньковского в Самаре действительно любят – во многом благодаря этому трек так полюбили в городе».

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«Зиньковский многое сделал для «Крыльев» – как в спортивном, так и в медийном плане, – продолжает Михаил. – У него была какая-то особенная связь с болельщиками. Конечно, грустно, что он покидает Самару – но такова футбольная жизнь. Он оставил яркий след в истории «Крыльев» – и клуб, и болельщики «Крыльев» благодарны ему за эти несколько лет.



От всей души желаю ему успехов, чтобы всё получилось и карьера шла по нарастающей наверх. Если Зине доверять, поддерживать его так, как поддерживали его в Самаре – он покажет свои лучшие качества. Отдельно передаю привет медиаслужбе «Спартака»: ребята, Зина классный, я уверен, что у вас получится сделать с ним много интересного!



Зина, спасибо за всё и удачи!

Антон Зиньковский Фото: kc-camapa.ru

P. S. После сезона у команды был небольшой банкет, и каждому футболисту вручали шуточную премию по итогам сезона. Зине досталась победа в номинации «Песня года». Он вышел на сцену, и футболисты хором начали исполнять трек – атмосфера была невероятная! «Крылья» прямо сейчас – настоящая семья, и это особенно чувствовалось в тот момент».