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Трансферы РПЛ, «Спартак», Антон Зиньковский, кто такой: про новичка сочинили рэп с упоминанием Месси и Левандовского

«Не нужны нам Месси с Левандовским». Вы знали, что про новичка «Спартака» есть рэп?
Евгений Марков
Какой рэп написали про Антона Зиньковского?
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Душевная история из Самары: как песня, подаренная Зиньковскому на день рождения, стала хитом.

Антон Зиньковский – новый атакующий полузащитник «Спартака». Теперь официально. Хотя клуб уже намекал на скорый трансфер в своём креативном ролике – представлении календаря, где при помощи сюжетов из «Ералаша» в том числе иронично обыграли маршрут Самара – Москва. По которому уже прошли Данил Пруцев и Никита Чернов. И должен в ближайшее время пройти кто-то ещё.

Зиньковский – универсальный футболист атаки, который может сыграть на флангах, прострелить и навесить, создать момент для партнёра либо сам сработать на завершении. Достаточно вспомнить победный гол дальним ударом в ворота «Сочи» – это доказывает, что Антон способен на магию с разного расстояния.

На вопрос, в чём сила Зиньковского, подробно отвечал тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. Тогда мы задавались вопросом: не переоценён ли талант Зиньковского, который к 26 годам провёл один полноценный сезон в РПЛ.

Игорь Осинькин
Игорь Осинькин
главный тренер «Крыльев Советов»

«Сейчас в мировом футболе и в России тем более мало индивидуально сильных футболистов – тех, кто бы мог сыграть креативно. Такие игроки всегда становятся любимчиками болельщиков, но не всегда бывают любимчиками тренеров.

Для нас – тренеров – игра таких ярких футболистов порой превращается в головную боль: так как все свои усилия они тратят на атакующие действия и им не хватает баланса при обороне. С такими особенностями игры мы, конечно, сталкиваемся, но при этом так перестраиваем игру, чтобы, в частности, Антон выделялся исключительно своими сильными качествами. И у нас это получается.

Так что на ваш вопрос отвечу так: сила Антона в его индивидуальном мастерстве и в том, что на поле он не такой, как все».

Больше тактических ответов Осинькина на вопросы об игре Зиньковского можно прочитать в нашем весеннем интервью с Игорем Витальевичем. Там же есть любопытные цитаты самого Зиньковского – например, как в «Крыльях» он чувствовал себя ветераном.

«Не закат карьеры, но чувствую себя ветераном». Мы точно не перехвалили Зиньковского? «Не закат карьеры, но чувствую себя ветераном». Мы точно не перехвалили Зиньковского?

Другой не совсем футбольный материал про Зиньковского – наше с ним интервью ко Дню учителя. Там полузащитник рассказал, как уроки географии помогают профессиональным футболистам и как он сам учил испанский язык.

***

А теперь – необычная презентация Зиньковского в «Спартаке». Прямо сейчас вы прочитаете небольшое интервью с медиадиректором «Крыльев Советов» Михаилом Пряничниковым. Несмотря на серьёзную загрузку по работе, Михаил занимается творчеством и на недавний день рождения Зиньковского подарил ему песню с такими словами: «Не нужны нам Месси с Левандовским, у нас есть Антон Зиньковский».

Михаил Пряничников

Михаил Пряничников

Фото: kc-camapa.ru

Изначально планировалось, что песня останется в кругу друзей команды, но в итоге композиция так зашла, что её ставили на стадионе «Крыльев», а также она появилась для прослушивания на многих платформах.

Слушать АУДИО.

Насладитесь, послушайте, переслушайте – и теперь можно читать интервью с Михаилом Пряничниковым.

– Миша, у меня простой вопрос. Как появилась песня про Зину?
– Так получилось, что Антон в свои 26 – главный старожил «Крыльев». Мы уже давно работаем вместе и за это время успели подружиться. Зиньковский – очень добрый парень, помимо этого, работать с ним всегда было одно удовольствие. Он здорово показывал себя на поле и также классно смотрелся в медиа. Что бы это ни было – интервью, промовидео, встреча с болельщиками – Зиньковский отрабатывал идеи на пять с плюсом.

День рождения Зиньковского – 14 апреля, и за день до этого он пригласил нас с женой в ресторан на небольшое торжество по этому поводу. Возник вопрос – что дарить? Хотелось подарить Зине эмоцию, радость, вызвать улыбку. У меня высшее музыкальное образование, я долгое время играл в группе, с музыкой не расстаюсь и сейчас, работая в футболе. Подумал – зачем далеко ходить? Попробую сочинить для Зины песню.

Михаил Пряничников и Антон Зиньковский

Михаил Пряничников и Антон Зиньковский

Фото: kc-camapa.ru

Времени было очень мало, поэтому старался действовать быстро: нашёл в интернете подходящий минус, включил в машине (так всегда атмосфернее) и поехал по вечерней Самаре. Начал напевать что-то – музыканты называют это «птичий язык», когда просто бормочешь что-то под музыку и в итоге рождается текст. И появился припев: «Антон Зиньковский, Антон Зиньковский, Не нужны нам Месси с Левандовским, у нас есть Антон Зиньковский…». Обычно всегда чувствую – пойдёт или нет. Тут было понимание – в этом что-то есть.

Приехал домой, начал писать куплеты. Накидал себе всё, что знаю про Зину – помогли и ребята из пресс-службы, прислали хайлайты о нём. Понемногу всё начало складываться. Время было к полуночи, я набрал своему другу, который работает на студии звукозаписи: «Серёг, приеду?» – «Заскакивай, только хотел уходить, и ты звонишь». Поехал, хотя второго куплета ещё не было. Дописал его уже на студии. Закончили запись где-то в три ночи. Попросил звукорежиссёра, чтобы отложил все дела и занялся моим треком – его нужно было свести и привести в порядок. Спасибо Серёге, что пошел навстречу!

На следующий день звукорежиссёр прислал готовый трек – это было буквально за час до торжества. Успели!

Александр Соболев и Антон Зиньковский

Александр Соболев и Антон Зиньковский

Фото: РИА Новости

На дне рождения у Зины было человек 10 – ребята из команды. Все поочередно поздравляли, а я думал – поздравлю в конце. Конечно, волновался – думал, вдруг не зайдёт, не поймут… В итоге встал, сказал пару слов и достал портативную колонку. Включил трек. Ну и спустя секунд 10 понял, что всё в порядке – Зина был в шоке, ребята, присутствовавшие там, тоже обомлели. Трек доиграл до конца, все поаплодировали, а Антон подошёл, обнял и сердечно поблагодарил. Я был очень рад, что всё получилось.

– Какой была реакция от других футболистов?
– Саша Солдатенков, капитан команды, был там и сказал: «Мишань, ну теперь выкладывай в интернет! Трек крутой, людям точно зайдёт»! Я сначала отнекивался – не планировал этого делать, хотел просто поздравить, и всё. Но потом подумал: «Почему нет? В Самаре Зину обожают, трек наверняка понравится болельщикам».

Выкупил права на бит, договорился, чтобы трек загрузили на стриминговые площадки. Опубликовал за день до домашнего матча с «Краснодаром». В первые минуты понял, что болельщикам трек понравился – было много комментариев, репостов, трек подхватило множество телеграм-каналов. Необычные ощущения. Зина тоже удивился, что трек настолько зашёл – говорит, разрывали директ, много писали об этом. В общем, было здорово.

Стадион в Самаре

Стадион в Самаре

Фото: kc-camapa.ru

Когда ребята выходили на разминку перед игрой с «Краснодаром», диджей включил трек про Зиньковского. Я чувствовал что-то невероятное. Зина тоже широко улыбался. В итоге его признали лучшим игроком этой встречи, и сразу после финального свистка вновь заиграл трек «Антон Зиньковский».

– Самые необычные места, где до тебя долетали куплеты твоей же песни?
– Болельщики присылали много видео, как слушают трек – пару раз даже мимо моего дома проезжали машины, из которых раздавалось «Антон Зиньковский». Затем Зина выходил в прямой эфир и рассказывал об этом треке. Невероятно приятно!

Трек про Зину в своём обращении после игры с «Краснодаром» процитировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Когда мне прислали видео, я был в шоке. Здорово! Но, зная, как Дмитрий Игоревич погружён в жизнь клуба, его тёплое отношение к Зине, в глубине души понимал, что он наверняка послушает этот трек. Но чтобы процитировать…

Много писали ребята из других команд, кто раньше играл за «Крылья», сотрудники других клубов, болельщики. В общем – трек зашёл, получился классный подарок для Антона, это здорово.

Зиньковского в Самаре действительно любят – во многом благодаря этому трек так полюбили в городе».

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«Зиньковский многое сделал для «Крыльев» – как в спортивном, так и в медийном плане, – продолжает Михаил. – У него была какая-то особенная связь с болельщиками. Конечно, грустно, что он покидает Самару – но такова футбольная жизнь. Он оставил яркий след в истории «Крыльев» – и клуб, и болельщики «Крыльев» благодарны ему за эти несколько лет.

От всей души желаю ему успехов, чтобы всё получилось и карьера шла по нарастающей наверх. Если Зине доверять, поддерживать его так, как поддерживали его в Самаре – он покажет свои лучшие качества. Отдельно передаю привет медиаслужбе «Спартака»: ребята, Зина классный, я уверен, что у вас получится сделать с ним много интересного!

Зина, спасибо за всё и удачи!

Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Фото: kc-camapa.ru

P. S. После сезона у команды был небольшой банкет, и каждому футболисту вручали шуточную премию по итогам сезона. Зине досталась победа в номинации «Песня года». Он вышел на сцену, и футболисты хором начали исполнять трек – атмосфера была невероятная! «Крылья» прямо сейчас – настоящая семья, и это особенно чувствовалось в тот момент».

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