Президент РФС Дюков раскритиковал решение ФИФА по легионерам

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение ФИФА по легионерам российских клубов.
«Я знаю только о нескольких случаях, когда агенты игроков вышли с инициативой приостановки контрактов. В ближайшее время выйдет заявление РФС, РПЛ и клубов. Безусловно, мы осуждаем решение ФИФА и категорически с ним не согласны. ФИФА постоянно заявляет, что футбол должен быть вне политики, а это решение противоречит этому принципу. Решение принято против одного из членов семьи ФИФА, коим является РФС. Возмутительным является то, что предварительных консультаций с нами не велось, никаких механизмов по выплате финансовых компенсаций тоже сейчас нет. Решение политическое и незаконное. Это опасный прецедент, который подрывает основы контрактной стабильности. Если сейчас такое решение приняли в отношении России, то когда-то это может быть принято в отношении других федераций.
Мы поддержим клубы, если они выйдут с инициативой оспорить решение, которое противоречит основополагающим принципам мирового футбола», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 23 июня 2022
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