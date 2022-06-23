Президент РФС Дюков раскритиковал решение ФИФА по легионерам

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение ФИФА по легионерам российских клубов.



«Я знаю только о нескольких случаях, когда агенты игроков вышли с инициативой приостановки контрактов. В ближайшее время выйдет заявление РФС, РПЛ и клубов. Безусловно, мы осуждаем решение ФИФА и категорически с ним не согласны. ФИФА постоянно заявляет, что футбол должен быть вне политики, а это решение противоречит этому принципу. Решение принято против одного из членов семьи ФИФА, коим является РФС. Возмутительным является то, что предварительных консультаций с нами не велось, никаких механизмов по выплате финансовых компенсаций тоже сейчас нет. Решение политическое и незаконное. Это опасный прецедент, который подрывает основы контрактной стабильности. Если сейчас такое решение приняли в отношении России, то когда-то это может быть принято в отношении других федераций.



Мы поддержим клубы, если они выйдут с инициативой оспорить решение, которое противоречит основополагающим принципам мирового футбола», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Новость по теме В «Зените» высказались о будущем Юри Алберто в клубе после решения ФИФА по легионерам