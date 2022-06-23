Дюков: сомневаюсь, что письмо «Спартака» по Суперкубку слили из РФС. Зачем нам это нужно?
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Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о том, как письмо «Спартака» по Суперкубку России оказалось в руках СМИ.
«Я сомневаюсь, что письмо «Спартака» слили из РФС. Зачем нам это нужно? Проверку, конечно, провести можно. Но я не понимаю, зачем РФС сливать. Чтобы что?» — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, «Спартак» на официальном сайте выступил с заявлением, в котором отметил, что не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что московская команда может бойкотировать матч с «Зенитом» из-за решения Российского футбольного союза (РФС) провести его на «Газпром Арене». Встреча за Суперкубок России состоится 9 июля.
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