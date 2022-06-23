Источник: ЦСКА перейдёт под контроль ДОМ.РФ
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Московский ЦСКА перейдёт под контроль финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Об этом сообщает в своём телеграм-канале журналист Илья Казаков. Генеральным директором организации является бывший министр спорта России Виталий Мутко.
Напомним, нынешним владельцем армейского клуба является государственная финансовая корпорация ВЭБ.РФ. Президент ЦСКА – Евгений Гинер. Ранее сообщалось, что корпорация ВЭБ.РФ попала под санкции со стороны министерства финансов США.
По итогам сезона-2021/2022 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», у него 65 очков. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо».
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