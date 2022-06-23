В «Динамо» рассказали о возможном участии хоккеиста Овечкина в матче с «Амкалом»

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может принять участие в товарищеском матче московского «Динамо» с «Амкалом».

«В клубе действительно обсуждается возможность участия Александра Овечкина в товарищеском матче с «Амкалом», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в пресс-службе клуба.

Матч «Динамо» — «Амкал» состоится 25 июня. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Напомним, 17 июня «Динамо» назначило Славишу Йокановича на пост главного тренера команды. Бело-голубые заключили с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон-2022/2023 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/2024 и 2024/2025 в случае достижения определённых результатов.

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