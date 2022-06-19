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Овечкин проводит отдых с Радуловым и защитником мадридского «Реала» Алабой. Фото

Овечкин проводит отдых с Радуловым и защитником мадридского «Реала» Алабой. Фото
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проводит отдых с форвардом казанского «Ак Барса» Александром Радуловым, защитником футбольного мадридского «Реала» Давидом Алабой, а также нападающим московского «Динамо» Станиславом Галиевым. Фотографию с пляжа выложил хоккеист бело-голубых, разместив её в одной из своих социальных сетей.

Игроки вместе проводили время на пляже, сделав фотографию с другими людьми.

Радулов в конце мая подписал контракт с «Ак Барсом». Галиев, по слухам, также мог присоединиться к казанцам, однако остался в «Динамо».

Напомним, в текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина 6 (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2». «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде Пантерз». В регулярном чемпионате россиянин набрал 90 (50+40) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона».

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