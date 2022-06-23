Сборная Англии разгромила Сербию и гарантировала себе выход в полуфинал ЧЕ по футболу U19

Вчера, 22 июня, прошли два матча группы В в рамках чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет.



В первой встрече сошлись национальные команды Англии и Сербии. Матч прошёл на стадионе «Народны Атлетицкий» в городе Банска-Бистрица (Словакия) и завершился разгромной победой англичан со счётом 4:0. Дубль оформил нападающий Дейн Скарлетт, по мячу записали на свой счёт полузащитник Карни Чуквуэмека и форвард Дэниэл Джеббисон.



В другом матче встретились сборные Израиля и Австрии. Игра прошла на стадионе «Местски Жьяр-над-Гроном» в городе Жьяр-над-Гроном (Словакия). Победу одержали израильские футболисты – 4:2. В составе сборной Израиля забили полузащитники Тай Абед, Ариэль Лугаси, Илай Мадмон и Оскар Глоч. У австрийцев отличились полузащитник Адис Ясич и нападающий Юсуф Демир.



После двух сыгранных туров Англия располагается на первом месте в группе, у неё шесть очков. Израиль набрал четыре балла, он – второй. Третья – Сербия (1), замыкает группу Австрия (0). Командам предстоит сыграть ещё один матч на групповом этапе, но сборная Англии уже гарантировала себе выход в полуфинал турнира.