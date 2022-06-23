Сборная Англии разгромила Сербию и гарантировала себе выход в полуфинал ЧЕ по футболу U19

Вчера, 22 июня, прошли два матча группы В в рамках чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет.
В первой встрече сошлись национальные команды Англии и Сербии. Матч прошёл на стадионе «Народны Атлетицкий» в городе Банска-Бистрица (Словакия) и завершился разгромной победой англичан со счётом 4:0. Дубль оформил нападающий Дейн Скарлетт, по мячу записали на свой счёт полузащитник Карни Чуквуэмека и форвард Дэниэл Джеббисон.
В другом матче встретились сборные Израиля и Австрии. Игра прошла на стадионе «Местски Жьяр-над-Гроном» в городе Жьяр-над-Гроном (Словакия). Победу одержали израильские футболисты – 4:2. В составе сборной Израиля забили полузащитники Тай Абед, Ариэль Лугаси, Илай Мадмон и Оскар Глоч. У австрийцев отличились полузащитник Адис Ясич и нападающий Юсуф Демир.
После двух сыгранных туров Англия располагается на первом месте в группе, у неё шесть очков. Израиль набрал четыре балла, он – второй. Третья – Сербия (1), замыкает группу Австрия (0). Командам предстоит сыграть ещё один матч на групповом этапе, но сборная Англии уже гарантировала себе выход в полуфинал турнира.
- 23 июня 2022
-
20:29
-
20:20
-
20:14
-
20:09
-
20:00
-
19:55
-
19:55
-
19:47
-
19:45
-
19:29
-
19:01
-
18:54
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:37
-
18:30
-
18:18
-
18:14
-
17:57
-
17:52
-
17:44
-
17:37
-
17:34
-
17:31
-
17:28
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:45