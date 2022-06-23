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Сборная Англии разгромила Сербию и гарантировала себе выход в полуфинал ЧЕ по футболу U19

Сборная Англии разгромила Сербию и гарантировала себе выход в полуфинал ЧЕ по футболу U19
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Вчера, 22 июня, прошли два матча группы В в рамках чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет.

В первой встрече сошлись национальные команды Англии и Сербии. Матч прошёл на стадионе «Народны Атлетицкий» в городе Банска-Бистрица (Словакия) и завершился разгромной победой англичан со счётом 4:0. Дубль оформил нападающий Дейн Скарлетт, по мячу записали на свой счёт полузащитник Карни Чуквуэмека и форвард Дэниэл Джеббисон.

В другом матче встретились сборные Израиля и Австрии. Игра прошла на стадионе «Местски Жьяр-над-Гроном» в городе Жьяр-над-Гроном (Словакия). Победу одержали израильские футболисты – 4:2. В составе сборной Израиля забили полузащитники Тай Абед, Ариэль Лугаси, Илай Мадмон и Оскар Глоч. У австрийцев отличились полузащитник Адис Ясич и нападающий Юсуф Демир.

После двух сыгранных туров Англия располагается на первом месте в группе, у неё шесть очков. Израиль набрал четыре балла, он – второй. Третья – Сербия (1), замыкает группу Австрия (0). Командам предстоит сыграть ещё один матч на групповом этапе, но сборная Англии уже гарантировала себе выход в полуфинал турнира.

U19 ЧЕ-2022. Группа B
22 июня 2022, среда. 21:00 МСК
Англия U19
Окончен
4 : 0
Сербия U19
1:0 Скарлетт – 5'   2:0 Скарлетт – 40'   3:0 Чуквуэмека – 68'   4:0 Джеббисон – 90+1'
U19 ЧЕ-2022. Группа B
22 июня 2022, среда. 18:30 МСК
Израиль U19
Окончен
4 : 2
Австрия U19
1:0 Абед – 5'   1:1 Ясич – 24'   2:1 Лугаси – 29'   3:1 Мадмон – 52' (пен)   4:1 Глоч – 53'   4:2 Демир – 76'
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