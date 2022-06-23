«Ростов» обыграл «Факел» в товарищеском матче
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Сегодня, 23 июня, «Ростов» сыграл товарищеский матч с воронежским «Факелом». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Подопечные Валерия Карпина одержали уверенную победу – 2:0.
Счёт был открыт в самом начале первого тайма. На первой минуте отличился полузащитник Алексей Миронов. На 29-й минуте преимущество «Ростова» удвоил хавбек Роман Тугарев.
«Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». «Факел» в прошедшем сезоне выступал в Футбольной национальной лиге. Воронежская команда заняла второе место в таблице и вышла в РПЛ. Победителем турнира стало московское «Торпедо».
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