«Ростов» обыграл «Факел» в товарищеском матче

Сегодня, 23 июня, «Ростов» сыграл товарищеский матч с воронежским «Факелом». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Подопечные Валерия Карпина одержали уверенную победу – 2:0.



Счёт был открыт в самом начале первого тайма. На первой минуте отличился полузащитник Алексей Миронов. На 29-й минуте преимущество «Ростова» удвоил хавбек Роман Тугарев.



«Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». «Факел» в прошедшем сезоне выступал в Футбольной национальной лиге. Воронежская команда заняла второе место в таблице и вышла в РПЛ. Победителем турнира стало московское «Торпедо».