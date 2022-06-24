Гендиректор «Шахтёра»: агенты пытаются украсть футболистов и уничтожают нас

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о текущей ситуации в донецком клубе, сложностях в вопросе сохранения легионеров и манипуляциях агентов.



«Сегодня мы не покупаем игроков – мы в положении, когда готовы их продавать. Что можем предложить иностранным футболистам в данный момент? Мы играем в Лиге чемпионов, но непонятно, где играем. Если за границей, то можем сохранить некоторых игроков, но если нет, то без шансов. Никто не будет приезжать и играть во внутреннем чемпионате в Украине», – цитирует Палкина The Athletic.



Руководитель «Шахтёра» отметил, что, по его мнению, клубу удастся сохранить в своём составе 95% украинцев. Что же касается легионеров, по словам Сергея Палкина, предстоят трудные переговоры.



«Некоторые агенты уничтожают нас. Они пытаются украсть футболистов, играют в игры, связываются с клубами, говорят не платить нам, и сделки срываются. Вы даже не можете представить, что происходит. Агенты приходят в клубы и говорят: не платите «Шахтёру», игроки достанутся вам бесплатно, просто заплатите мне € 10 млн и забудьте о клубе. Это попытки манипулировать ситуацией. ФИФА должна объявить свою позицию, и я надеюсь, что это поможет украинскому футболу. Если нет, то для украинского футбола это будет катастрофой, а для ФИФА – позором», – отметил Палкин.

Месси играет в мяч со своими детьми