Андер Эррера: останься Фати в «Барселоне», все поймут. Что непонятного в случае с Мбаппе?

Полузащитник французского «ПСЖ» Андер Эррера поделился мнением о партнёре по команде Килиане Мбаппе, который принял решение не переходить в «Реал» и продлил контракт с парижским клубом.



«Нас не удивило решение Килиана. Очень рады, что продолжим наслаждаться игрой с тем, кто, возможно, будет лучшим все ближайшее десятилетие. И я считаю, что в «ПСЖ» Мбаппе может стать лучшим игроком в истории клуба. Почему многие не понимают его решение? Останься, например, Фати в «Барселоне», все поймут, не правда ли? Он скажет, что «Барселона» – это его жизнь. Тогда что непонятного в случае с Мбаппе?», – цитирует Эрреру издание As.



Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил с парижанами полноценный контракт. В завершившемся сезоне-2021/2022 нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 19 результативных передач. В мае он подписал с клубом новый трёхлетний контракт.

Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе