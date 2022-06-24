Андер Эррера: останься Фати в «Барселоне», все поймут. Что непонятного в случае с Мбаппе?

Полузащитник французского «ПСЖ» Андер Эррера поделился мнением о партнёре по команде Килиане Мбаппе, который принял решение не переходить в «Реал» и продлил контракт с парижским клубом.
«Нас не удивило решение Килиана. Очень рады, что продолжим наслаждаться игрой с тем, кто, возможно, будет лучшим все ближайшее десятилетие. И я считаю, что в «ПСЖ» Мбаппе может стать лучшим игроком в истории клуба. Почему многие не понимают его решение? Останься, например, Фати в «Барселоне», все поймут, не правда ли? Он скажет, что «Барселона» – это его жизнь. Тогда что непонятного в случае с Мбаппе?», – цитирует Эрреру издание As.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил с парижанами полноценный контракт. В завершившемся сезоне-2021/2022 нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 19 результативных передач. В мае он подписал с клубом новый трёхлетний контракт.
Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе
- 24 июня 2022
-
02:36
-
02:32
-
02:17
-
02:15
-
01:58
-
01:52
-
01:15
-
01:12
-
00:57
-
00:55
-
00:51
-
00:43
-
00:41
-
00:13
-
00:02
- 23 июня 2022
-
23:58
-
23:46
-
23:45
-
23:39
-
23:24
-
23:18
-
23:12
-
22:59
-
22:59
-
22:56
-
22:53Аяз Гулиев перейдёт в «Ахмат» Эксклюзив
-
22:49
-
22:37
-
22:20
-
22:03
-
21:57
-
21:54
-
21:53
-
21:49
-
21:21