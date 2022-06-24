Карраскаль: мечта — играть в «Барселоне». Хорошей игрой за ЦСКА я могу приблизиться к ней

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль назвал клуб, за который хотел бы выступать в будущем. Также он ответил на вопрос, в каком чемпионате ему интересно было бы продолжить карьеру. При этом футболист отметил, что полностью доволен в ЦСКА и пока не собирается покидать клуб.



«Конкретного чемпионата не назову, в Европе много хороших лиг. Главное серьезно работать и быть сфокусированным на своей цели. При таком подходе перед тобой открываются новые двери. Сейчас я сосредоточен на работе в ЦСКА.



У каждого свои цели и мечты. Кто-то счастлив всю карьеру играть в России. У меня тоже есть моя мечта — играть в «Барселоне». Своей хорошей игрой за ЦСКА я могу приблизиться к ней. Не знаю, сколько займет у меня этот путь три года, пять лет или больше. Сейчас я очень счастлив в ЦСКА, но каждый игрок должен ставить перед собой максимальные цели», — цитирует Карраскаля «Матч ТВ».



23-летний полузащитник был арендован российским клубом до конца сезона-2021/2022. После этого команда приняла решение о выкупе его контракта. За армейцев он провёл 13 матчей, забил гол и отдал один ассист.