Пресс-атташе «Динамо»: для меня поведение Умярова неприемлемо

Пресс-атташе московского футбольного клуба «Динамо» Полина Лысенко прокомментировала поведение футболиста «Спартака» Наиля Умярова. Игрок пытался отвлечь полузащитника динамовцев Даниила Фомина перед исполнением им пенальти в финале Кубка России, о чём затем рассказал в своём телеграм-канале.
«Во-первых, я всецело за фэйр-плэй. Матчи, результаты, они всё-таки забываются, а поступки сохраняются в истории. Главное — не то, что он сделал на поле в порыве борьбы, а то, что он хвастается об этом в своём телеграм-канале, якобы он герой матча и помешал Фомину. Может быть, Даня даже этого не слышал и это на него не повлияло. Но для меня такое давление на Даню, суперинтеллигентного человека, было неприемлемо», — сказала пресс-атташе «Динамо» в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, 29 мая в финале Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1.
- 24 июня 2022
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