Цорн: Кухта не вернётся в «Локомотив» из-за семейных обстоятельств
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подтвердил, что нападающий железнодорожников Ян Кухта не вернётся в Россию. Ранее появилась информация, что форвард не сможет вернуться в расположение команды из-за сложившихся семейных обстоятельств.
«Ян Кухта не вернётся в расположение «Локомотива». Решение не связано с политикой и разрешением ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами. Футболист останется в Чехии в связи с личными семейными обстоятельствами. В настоящий момент «Локомотив» ведёт переговоры с несколькими чешскими клубами относительно дальнейшей карьеры Кухты», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
За 11 встреч за «Локомотив» Кухта забил три гола и оформил два ассиста.
Новость по темеИсточник: Ян Кухта не вернётся в «Локомотив»
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