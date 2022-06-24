Источник: Свен Ботман стал игроком «Ньюкасла»

Голландский защитник «Лилля» Свен Ботман стал игроком «Ньюкасла». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.



По информации источника, сумма трансфера составит € 37 млн. Также в соглашении будут прописаны бонусы.

Ботман играет за «Лилль» с 2020 года, перейдя в него из «Аякса» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

По ходу сезона в английский клуб пришли новые владельцы — арабские шейхи. Когда они приняли клуб, команда находилась в зоне вылета, а тренером был Стив Брюс. Из-за неудовлетворительных результатов наставник был смещён со своего поста, на его место был назначен Эдди Хау.