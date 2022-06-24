Источник: игрок «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон перешёл в «Ноттингем Форест»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон стал игроком «Ноттингем Форест». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, голкипер переходит в клуб на правах аренды до июня 2023 года без опции выкупа.
В нынешнем сезоне Хендерсон принял участие в трёх матчах за основную команду манкунианцев во всех турнирах, в которых пропустил три гола. Контракт вратаря истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 18 млн. Хендерсон дебютировал в составе «красных дьяволов» 22 сентября 2020 года в матче Кубка футбольной лиги с клубом «Лутон Таун».
«МЮ» в добавленное время вырвал победу у «Вест Хэма»:
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