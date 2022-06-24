В «Баварии» отреагировали на слухи об интересе к Роналду

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич отреагировал на информацию СМИ об интересе чемпиона Германии к 37-летнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду — топ-игрок с выдающейся карьерой. Однако слухи, которые ходят в прессе — это всего лишь слухи. В них нет правды», — приводит слова Салихамиджича Sky Sport Germany.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду находится на грани нервного срыва из-за нестабильности «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке, поэтому он может стать сменщиком Роберта Левандовского в «Баварии». Позже британские СМИ сообщили, что Криштиану готов остаться в стане «красных дьяволов», за которых выступает с августа 2021 года.

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