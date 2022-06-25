Мбаппе: победа в Лиге чемпионов — чёткая и определённая цель «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обозначил главную турнирную цель парижан на ближайшее время. Также французский форвард высказался о возможном выходе на первое место в списке лучших бомбардиров за всю историю «ПСЖ».

«Победа в Лиге чемпионов — чёткая и определённая цель «ПСЖ».

Хочу ли я обогнать по голам Кавани и стать лучшим бомбардиром в истории клуба? Если продолжу в том же духе, нет причин, по которым я не смогу обойти Кавани. Было бы невероятно, если бы я смог это сделать», — приводит слова Килиана Мбаппе Marca со ссылкой на BFMTV.

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Мбаппе мог перейти в мадридский «Реал», однако предпочёл остаться в «ПСЖ» и продлил контракт с французским клубом.

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