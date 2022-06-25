Мбаппе: победа в Лиге чемпионов — чёткая и определённая цель «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обозначил главную турнирную цель парижан на ближайшее время. Также французский форвард высказался о возможном выходе на первое место в списке лучших бомбардиров за всю историю «ПСЖ».
«Победа в Лиге чемпионов — чёткая и определённая цель «ПСЖ».
Хочу ли я обогнать по голам Кавани и стать лучшим бомбардиром в истории клуба? Если продолжу в том же духе, нет причин, по которым я не смогу обойти Кавани. Было бы невероятно, если бы я смог это сделать», — приводит слова Килиана Мбаппе Marca со ссылкой на BFMTV.
Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Мбаппе мог перейти в мадридский «Реал», однако предпочёл остаться в «ПСЖ» и продлил контракт с французским клубом.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:
- 25 июня 2022
-
01:20
-
00:58
-
00:46
-
00:40
-
00:34
-
00:18
-
00:04
- 24 июня 2022
-
23:57
-
23:47
-
23:46
-
23:39
-
23:33
-
23:10
-
22:59
-
22:57
-
22:57
-
22:43
-
22:29
-
22:15
-
22:08
-
22:02
-
21:59
-
21:56
-
21:48
-
21:29
-
20:56
-
20:55
-
20:52
-
20:41
-
20:35
-
20:18
-
20:04
-
19:58
-
19:55
-
19:52