Полузащитнику «Лиона» потребуется операция после игры с воздушным змеем

Полузащитник «Лиона» «Лиона» Лукас Пакета будет вынужден перенести операцию на пальце после того, как порезал палец, запуская воздушного змея.

«Воспоминание о детских играх также имеет свои последствия. Сегодня я запускал воздушного змея и порезал себе палец. Все хорошо, но чтобы в будущем не было проблем с движениями, завтра мне предстоит небольшая операция. Но это нормально», — написал Пакета в своём «твиттере».

Пакета выступает за «Лион» с 2020 года, куда перешёл из «Милана». Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 35 млн.

В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.