Нападающая Якобссон: в «Реале» непрофессиональная среда. Думала, там заботятся об игроках

Бывшая нападающая «Реала» София Якобссон, ныне выступающая за «Баварию», поддержала свою соотечественницу футболистку Косоваре Аслани, которая ранее покинула мадридский клуб со скандалом.



Напомним, Аслани рассказала, что в «Реале» царит опасная атмосфера, и футболисток мадридского клуба заставляют играть с травмами.



«Я покинула «Реал» раньше, и они сменили тренера, но я видела, что происходило в клубе, когда я была там. Я попала в непрофессиональную среду, у меня были более высокие ожидания. Я думала, что в клубе заботятся о своих игроках и хотят, чтобы футболистки играли без травм на своём абсолютном пике. Но некоторые футболистки были вынуждены играть с повреждениями», — приводит слова Якобссон COPE.

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