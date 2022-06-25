Нападающая Якобссон: в «Реале» непрофессиональная среда. Думала, там заботятся об игроках
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Бывшая нападающая «Реала» София Якобссон, ныне выступающая за «Баварию», поддержала свою соотечественницу футболистку Косоваре Аслани, которая ранее покинула мадридский клуб со скандалом.
Напомним, Аслани рассказала, что в «Реале» царит опасная атмосфера, и футболисток мадридского клуба заставляют играть с травмами.
«Я покинула «Реал» раньше, и они сменили тренера, но я видела, что происходило в клубе, когда я была там. Я попала в непрофессиональную среду, у меня были более высокие ожидания. Я думала, что в клубе заботятся о своих игроках и хотят, чтобы футболистки играли без травм на своём абсолютном пике. Но некоторые футболистки были вынуждены играть с повреждениями», — приводит слова Якобссон COPE.
Новость по темеВедущая футболистка «Реала» покинула клуб со скандалом
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