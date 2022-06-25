Источник: «Зенит» предложил € 15 млн за защитника «Галатасарая» Маркао

Защитник «Галатасарая» Маркао может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените», сообщает турецкое издание Fanatik.



По информации источника, сине-бело-голубые предложили € 15 млн за 26-летнего бразильца. Отмечается, что «Севилья» ранее предлагала € 12 млн за переход Маркао.



Защитник выступает за «Галатасарай» с 2019 года, куда перешёл из «Шавиша» за € 4 млн. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 14 млн.



В завершившемся сезоне-2021/2022 Маркао сыграл в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол. На протяжении прошлого сезона появлялись сообщения, что несколько клубов РПЛ заинтересованы в подписании Маркао.

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