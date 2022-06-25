Форвард Ортис, забивший гол, который привёл к вылету «Рубина», подписал контракт с «Уфой»

Нападающий Дилан Ортис, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды из сербского «Пролетара» за «Уфу», подписал контракт с башкирским клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «Уфы».
Отмечается, что 22-летний колумбиец подписал долгосрочный контракт с уфимцами. В завершившемся сезоне-2021/2022 Ортис сыграл в 13 матчах за «Уфу», в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Примечательно, что единственный мяч за башкирскую команду, который привёл к вылету казанцев в Первую лигу, Ортис забил в матче последнего тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1).
Благодаря победе над «Рубином» «Уфа» заняла 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ и сыграла в стыковых матчах с «Оренбургом», которому уступила по сумме двух матчей и покинула высший дивизион.
- 25 июня 2022
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