Английский «Кристал Пэлас» представил гостевую форму на сезон-2022/2023. Об этом сообщается на официальном сайте «орлов».

Гостевая футболка «Кристал Пэлас» на сезон-2022/2023 имеет белую основу. В центре красуются красные и синие полосы, создавая эффект раскрашенного холста. На рукавах и воротнике заметна бело-красно-синяя окантовка. Белые шорты по бокам украшает красная полоса.



Примечательно, что на эмблеме клуба, которая располагается на футболке, указан 1861 год, а не 1905-й, как ранее. Напомним, согласно проведённому исследованию, «Кристал Пэлас» был основан именно в 1861 году. «Орлы» претендуют на статус старейшего профессионального клуба мира.

По итогам сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» занял 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.