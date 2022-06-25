В «Динамо» объяснили отсутствие некоторых игроков клуба в товарищеском матче с «Амкалом»

В московском «Динамо» назвали причины, по которым некоторые футболисты основного состава пропускают товарищеский матч с «Амкалом». Ранее появился стартовый состав команды на эту встречу. Бело-голубых выведет на поле с капитанской повязкой российский хоккеист Александр Овечкин.



«Шиманьски и Варела получили дополнительные дни отпуска в связи с играми за сборные. Евгеньев, Лаксальт, Моро и Н’Жье не примут участия в игре по решению тренерского и медицинского штабов», — говорится в сообщении пресс-службы московского «Динамо».



Напомним, сегодня, 25 июня, московское «Динамо» и «Амкал» проведут товарищескую игру. Изначально она должна была стартовать в 19:00 мск. Но из-за неблагоприятных погодных условий было принято решение сдвинуть её на час позже.

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