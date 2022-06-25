Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мечта сбылась!» Овечкин прокомментировал свой гол за футбольный клуб «Динамо»

«Мечта сбылась!» Овечкин прокомментировал свой гол за футбольный клуб «Динамо»
Комментарии

Известный российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой гол за футбольный клуб «Динамо» в ворота блогерской команды «Амкал». Благодаря голу Овечкина бело-голубые вышли вперёд (1:0). После этого форвард был заменён. Вместо него на поле появился Даниил Фомин.

«Мечта сбылась! Конечно, мечтал забить гол. Был ещё один момент, надо было бить, но я пытался найти пасом Смолова. Надо также отдать должное, что ребята нашли меня в той позиции, дали под левую ногу. Ну и я, как говорится, попал. Забил с левого офиса — нормально! Федя Смолов так и сказал: «Заходим в штрафную, открываешься, я тебе отдаю под левую». Связка сработала», — сказал Овечкин в перерыве матча.

Ранее появилось видео гола Овечкина за футбольное «Динамо».

Напомним, в эти минуты проходит товарищеский матч, в котором московское «Динамо» встречается с «Амкалом». Бело-голубые ведут со счётом 1:0 к перерыву. Примечательно, что российский хоккеист Александр Овечкин вывел команду на поле с капитанской повязкой. Ранее он подписал контракт с клубом специально ради этого матча.

Овечкин дебютирует за «Динамо» в футболе. Как он вообще связан с этой игрой? Овечкин дебютирует за «Динамо» в футболе. Как он вообще связан с этой игрой?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022