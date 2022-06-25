«Мечта сбылась!» Овечкин прокомментировал свой гол за футбольный клуб «Динамо»

Известный российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой гол за футбольный клуб «Динамо» в ворота блогерской команды «Амкал». Благодаря голу Овечкина бело-голубые вышли вперёд (1:0). После этого форвард был заменён. Вместо него на поле появился Даниил Фомин.

«Мечта сбылась! Конечно, мечтал забить гол. Был ещё один момент, надо было бить, но я пытался найти пасом Смолова. Надо также отдать должное, что ребята нашли меня в той позиции, дали под левую ногу. Ну и я, как говорится, попал. Забил с левого офиса — нормально! Федя Смолов так и сказал: «Заходим в штрафную, открываешься, я тебе отдаю под левую». Связка сработала», — сказал Овечкин в перерыве матча.

Ранее появилось видео гола Овечкина за футбольное «Динамо».

Напомним, в эти минуты проходит товарищеский матч, в котором московское «Динамо» встречается с «Амкалом». Бело-голубые ведут со счётом 1:0 к перерыву. Примечательно, что российский хоккеист Александр Овечкин вывел команду на поле с капитанской повязкой. Ранее он подписал контракт с клубом специально ради этого матча.