«Сочи» — «Зенит»: Мелкадзе сравнял счёт

Сегодня, 25 июня, «Сочи» и «Зенит» встречаются в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер. Игра проходит на поле академии «Зенита» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Сочи» сравнял счёт на 75-й минуте игры. Отличился полузащитник Георгий Мелкадзе. Пошли сочинцы в прессинг у чужой штрафной, совершили перехват, после чего Жоаозиньо слева выполнил навес в район 11-метровой отметки, откуда Мелкадзе классно пробил головой — мяч по высокой дуге залетел в дальний угол ворот.
Примечательно, что между собой встречаются золотой и серебряный призёры Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Сезон-2022/2023 в России откроется матчем за Суперкубок России «Спартак» — «Зенит» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Встреча состоится 9 июля.
- 25 июня 2022
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