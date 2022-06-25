Егор Крид поделился эмоциями от матча «Динамо» — «Амкал»

Певец Егор Крид рассказал о своих эмоциях от товарищеского матча, в котором сошлись между собой московское «Динамо» и «Амкал». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 5:0.



«Офигенный матч, офигенная атмосфера. «Амкал», соберитесь блин!» — передаёт слова Егора Крида корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, сегодня, 25 июня, состоялся товарищеский матч, в котором сыграли между собой московское «Динамо» и «Амкал». Бело-голубые отправили в ворота соперника пять голов. Первым отличился российский хоккеист Александр Овечкин, который выступал за московское «Динамо». Дублем отметился нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. По голу забили Николай Комличенко и Ярослав Гладышев. Овечкин был признан лучшим игроком матча.