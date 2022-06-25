«Зенит» обыграл «Сочи» по пенальти в матче предсезонного турнира. У Бакаева — дебютный гол

Сегодня, 25 июня, «Сочи» и «Зенит» встречались в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер. Игра проходила на поле академии «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершилась победой сине-бело-голубых в серии послематчевых пенальти — 1:1, 4:2.

«Зенит» открыл счёт на 73-й минуте матча. Голом отметился новичок команды Зелимхан Бакаев. Это первый забитый мяч полузащитника в составе сине-бело-голубых. «Сочи» сравнял счёт уже на 75-й минуте игры. Автором гола стал полузащитник Георгий Мелкадзе. Игра перешла в серию послематчевых пенальти, в которой сильнее оказались футболисты «Зенита».

По итогам этого матча «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав четыре очка в двух матчах. «Сочи» набрал одно очко и делит с «Пари НН» второе/третье место.

Официальный сезон-2022/2023 в России откроется матчем за Суперкубок России «Спартак» — «Зенит» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Встреча состоится 9 июля.