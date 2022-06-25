Смолов: пара вопросов? Можно поздравить «Динамо» с победой над «Амкалом»!

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов после победы в выставочном матче с «Амкалом» (5:0) призвал журналистов не задавать вопросов, а просто поздравить московский клуб с победой.

«Можно пару вопросов? Можно поздравить нас с победой!» — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, сегодня, 25 июня, состоялся товарищеский матч, в котором сыграли между собой московское «Динамо» и «Амкал». Бело-голубые отправили в ворота соперника пять голов. Первым отличился российский хоккеист Александр Овечкин, который выступал за московское «Динамо». Дублем отметился нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. По голу забили Николай Комличенко и Ярослав Гладышев. Овечкин был признан лучшим игроком матча.