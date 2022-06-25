Лещук: большинство из 15 тысяч зрителей пришли на «Амкал», а не на «Динамо», к сожалению

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук признал, что большинство из 15 тыс. болельщиков на стадионе во время матча бело-голубых с «Амкалом» пришли посмотреть именно на блогерскую команду.
«15 тысяч зрителей? К сожалению, на нас особо не пришли. Большинство пришли на «Амкал», но для нас это первая игра предсезонки. Вполне хороший спарринг», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Ранее московское «Динамо» провело товарищеский матч с «Амкалом». Команда уверенно разгромила соперника со счётом 5:0. Первый гол в этой встрече забил российский хоккеист Александр Овечкин. Затем дублем отметился нападающий Константин Тюкавин. По голу оформили Ярослав Гладышев и Николай Комличенко. Московское «Динамо» провело первый матч под руководством нового главного тренера клуба Славиши Йокановича.
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