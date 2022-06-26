Фабрицио Романо: «МЮ» выбрал чёткую позицию по Роналду – он считается неприкосновенным

Известный итальянский журналист Фабрицио Романо высказался о текущей ситуации с будущим 37-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду в английском «Манчестер Юнайтед» на фоне слухов об интересе к нему со стороны мюнхенской «Баварии».
«Трансферное окно открыто ещё долго, всё ещё может измениться, но «Манчестер Юнайтед» выбрал чёткую позицию по Криштиану Роналду – он считается неприкосновенным, никаких переговоров о его продаже сейчас не ведётся. Эрик тен Хаг хочет, чтобы португалец остался, и ожидает, что он станет частью команды в будущем сезоне», — гласит публикация Романо в «Твиттере».
Напомним, Криштиану Роналду провёл в «Манчестер Юнайтед» 330 матчей во всех турнирах, в которых отметился 142 забитыми мячами и 71 результативной передачей. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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