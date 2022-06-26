«Челси» пытается приобрести Райса, но «Вест Хэм» не намерен продавать капитана

Лондонский «Вест Хэм» намерен удержать в своём составе опорного полузащитника Деклана Райса, несмотря на активные попытки «Челси» его приобрести. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на собственные источники в клубе.
В последние несколько дней, по информации издания, сменивший владельца и руководство «Челси» усилил попытки как можно скорее совершить хотя бы один громкий трансфер и ищет варианты достигнуть соглашения по переходу Райса. Однако три Дэвида – совладельцы «Вест Хэма» Дэвид Салливан и Дэвид Голд, а также главный тренер Дэвид Мойес – непреклонны в своём желании сохранить одного из ключевых игроков.
Добавим, что Райс делал первые шаги в футболе в академии «Челси», а в 15-летнем возрасте ушёл в систему «Вест Хэма».
Сегодня Деклан Райс – капитан «Вест Хэма». В сезоне-2021/22 он провёл в английской Премьер-лиге 36 матчей, забил 1 гол (в матче с «Астон Виллой») и отдал 4 результативные передачи. В Лиге Европы, где команда дошла до полуфинала и вылетела от будущего обладателя трофея «Айнтрахта» Райс отыграл 9 поединков и трижды забил – хорватскому «Динамо», австрийскому «Рапиду» и французскому «Лиону».
Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне
- 26 июня 2022
-
04:20
-
03:49
-
03:41
-
03:23
-
03:14
-
03:03
-
02:47
-
02:41
-
02:30
-
01:58
-
01:57
-
01:40
-
01:35
-
01:16
-
00:57
-
00:54
-
00:33
-
00:23
-
00:17
-
00:10
- 25 июня 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:53
-
23:48
-
23:46
-
23:40
-
23:27
-
23:26
-
23:21
-
23:21
-
23:17
-
23:15
-
23:12
-
23:12
-
22:55