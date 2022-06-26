«Челси» пытается приобрести Райса, но «Вест Хэм» не намерен продавать капитана

Лондонский «Вест Хэм» намерен удержать в своём составе опорного полузащитника Деклана Райса, несмотря на активные попытки «Челси» его приобрести. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на собственные источники в клубе.



В последние несколько дней, по информации издания, сменивший владельца и руководство «Челси» усилил попытки как можно скорее совершить хотя бы один громкий трансфер и ищет варианты достигнуть соглашения по переходу Райса. Однако три Дэвида – совладельцы «Вест Хэма» Дэвид Салливан и Дэвид Голд, а также главный тренер Дэвид Мойес – непреклонны в своём желании сохранить одного из ключевых игроков.



Добавим, что Райс делал первые шаги в футболе в академии «Челси», а в 15-летнем возрасте ушёл в систему «Вест Хэма».



Сегодня Деклан Райс – капитан «Вест Хэма». В сезоне-2021/22 он провёл в английской Премьер-лиге 36 матчей, забил 1 гол (в матче с «Астон Виллой») и отдал 4 результативные передачи. В Лиге Европы, где команда дошла до полуфинала и вылетела от будущего обладателя трофея «Айнтрахта» Райс отыграл 9 поединков и трижды забил – хорватскому «Динамо», австрийскому «Рапиду» и французскому «Лиону».

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